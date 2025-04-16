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Контейнер для забора кала 2B (Container for collecting feces 2B)
Контейнер для забора кала 2B (Container for collecting feces 2B)
Николаев
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 16:00
Очаков, ул. Торговая, 30
48.7 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27
грн
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Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 17:30
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 19
54.4 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
5,39
грн
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Аптека твоей родини
Открыто
Закроется в 16:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 12
56.0 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
5,39
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Доманевка, ул. Центральная, 47
107.8 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
5,18
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Долинская, ул. Новая, 88/106
144.0 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 32/1
148.8 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Захаровка, ул. Парковая, 2
174.0 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
5,39
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Покров, ул. Центральная, 32/3
179.4 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
5,39
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:00
Марганец, ул. Независимости, 10
216.2 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:30
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
250.0 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:30
Запорожье, ул. Коопа Абрагама, 4
250.3 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
250.6 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Городище, ул. Единства, 3
265.8 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Круглосуточно
Каменское, бульв. Строителей, 37-Л
268.2 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
281.4 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
7,00
Экономия при брони:
-0,20 грн
6,80
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Ладыжин, ул. Строителей, 15
282.6 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ставище, ул. Цымбала Сергея, 65
302.7 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27
грн
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Авицена
Открыто
Закроется в 19:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
304.3 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Гребенка, ул. Магистральная, 49
355.6 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,70
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
364.1 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27
грн
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