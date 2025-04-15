Контейнер для забора кала 2B (Container for collecting feces 2B)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Львов
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Орлика Филиппа, 4
4.0 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Пасеки-Зубрицкие, пл. Независимости, 10
9.2 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Щирец, ул. Вокзальная, 6-Б
24.3 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Шептицкого, 1
35.0 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Перемышляны, ул. Галицкая, 40-А
43.0 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
45.4 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,94
Экономия при брони: -0,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 5
52.2 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Семейная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28
64.0 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Гончара Олеся, 2/2
64.1 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шевченко Тараса, 1
65.4 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
7,67
Экономия при брони: -0,01 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 93/1
65.6 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 6-К
78.7 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 5-А
78.8 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
7,55
Экономия при брони: -0,01 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Добромиль, пл. Рынок, 9
93.4 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Сечевых Стрельцов, 1
100.3 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Подорожник
Рожнятов, ул. Мира, 2-А
100.9 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
8,20
Экономия при брони: -1,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Турка, ул. Мицкевича, 2
104.3 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 29
114.2 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Украинской Победы, 21/2
114.4 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт