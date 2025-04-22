Контейнер для забора кала 2B (Container for collecting feces 2B)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Стеценко, 5
8.8 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Подорожник
Киев, ул. Мрии, 13-А
9.8 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,80
Экономия при брони: -0,10 грн
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Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Авицена
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
138.6 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Подорожник
Гребенка, ул. Магистральная, 49
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Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Бажаемо здоровья
Городище, ул. Единства, 3
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Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Аптека
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
153.0 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
7,00
Экономия при брони: -0,20 грн
Бажаемо здоровья
Лугины, ул. Грушевского Михаила, 3-Б
164.9 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Бажаемо здоровья
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Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Бажаемо здоровья
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Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Бажаемо здоровья
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Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
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Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
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Экобинт
Подорожник
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Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
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Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
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Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Подорожник
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Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
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Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
7,10
Экономия при брони: -0,30 грн
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Экобинт
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Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
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Экономия при брони: -0,30 грн