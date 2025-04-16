Контейнер для забора кала 2B (Container for collecting feces 2B)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Почтовый, 32/1
3.1 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Долинская, ул. Новая, 88/106
50.3 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Бажаемо здоровья
Покров, ул. Центральная, 32/3
61.0 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Бажаемо здоровья
Марганец, ул. Независимости, 10
98.6 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Бажаемо здоровья
Каменское, бульв. Строителей, 37-Л
117.2 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Коопа Абрагама, 4
121.3 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
123.4 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Бажаемо здоровья
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
124.6 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Аптека твоей родини
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 12
150.2 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Аптека твоей родини
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 19
153.4 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Бажаемо здоровья
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Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
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Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
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Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
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7,00
Экономия при брони: -0,20 грн
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Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
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Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
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Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
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