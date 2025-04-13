Киев
Контейнер для забора кала 2B (Container for collecting feces 2B)

Контейнер для забора кала 2B (Container for collecting feces 2B)

Харьков (адрес не указан)
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В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 2
35.9 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Левченко, 21
103.1 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 40
143.3 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Круглосуточно
Каменское, бульв. Строителей, 37-Л
196.3 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Коопа Абрагама, 4
253.2 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
257.3 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
257.8 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Гребенка, ул. Магистральная, 49
271.6 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Независимости, 10
285.5 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 32/3
303.2 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
5,39 грн
Авицена
Закрыто
Открывается в 07:30
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
303.9 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,80 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
309.6 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
7,00
Экономия при брони: -0,20 грн
6,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Долинская, ул. Новая, 88/106
327.7 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Городище, ул. Единства, 3
355.6 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Городня, ул. Черниговская, 11/2
388.0 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мрии, 13-А
419.7 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ставище, ул. Цымбала Сергея, 65
440.4 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27 грн
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 12
457.5 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
5,39 грн
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 07:30
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 19
461.1 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
5,39 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Доманевка, ул. Центральная, 47
466.2 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
5,18 грн
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