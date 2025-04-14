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Контейнер для забора кала 2B (Container for collecting feces 2B)
Контейнер для забора кала 2B (Container for collecting feces 2B)
Днепр
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Каменское, бульв. Строителей, 37-Л
32.4 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Коопа Абрагама, 4
66.6 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
71.6 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
72.7 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Независимости, 10
93.2 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Покров, ул. Центральная, 32/3
109.7 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
5,39
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 32/1
134.9 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Долинская, ул. Новая, 88/106
165.9 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 2
197.9 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Левченко, 21
205.8 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,80
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
242.2 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
7,00
Экономия при брони:
-0,20 грн
6,80
грн
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Авицена
Закрыто
Открывается в 07:30
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
251.8 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,80
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется через 50 мин
Гребенка, ул. Магистральная, 49
259.1 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,70
грн
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Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 12
266.9 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
5,39
грн
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Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 07:30
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 19
270.6 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
5,39
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 20 мин
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 40
272.8 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,70
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 50 мин
Городище, ул. Единства, 3
274.7 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Доманевка, ул. Центральная, 47
309.7 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
5,18
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Очаков, ул. Торговая, 30
328.4 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ставище, ул. Цымбала Сергея, 65
362.8 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,27
грн
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