Киев
Контейнер для забора кала 2B (Container for collecting feces 2B)

Контейнер для забора кала 2B (Container for collecting feces 2B)

Чернигов (адрес не указан)
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В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Городня, ул. Черниговская, 11/2
48.5 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
7,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Стеценко, 5
128.9 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Мрии, 13-А
129.0 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,80
Экономия при брони: -0,10 грн
6,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Гребенка, ул. Магистральная, 49
173.6 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Лугины, ул. Грушевского Михаила, 3-Б
206.3 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
7,84 грн
Авицена
Закрыто
Открывается в 07:30
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 96-Е
209.8 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,80 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
231.6 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
7,00
Экономия при брони: -0,20 грн
6,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Городище, ул. Единства, 3
244.9 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
8,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ставище, ул. Цымбала Сергея, 65
247.5 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
7,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 40
255.1 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Левченко, 21
284.7 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Барановка, ул. Звягельская, 66
286.0 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
7,91 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Барановка, ул. Звягельская, 15
286.8 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Полонное, ул. Бандеры Степана, 12
306.4 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,80 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Полонное, ул. Леси Украинки, 212
307.7 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 51
319.8 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
7,84 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
319.8 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
7,84 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ладыжин, ул. Строителей, 15
345.2 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
7,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, аллея Хохтиф, 14
348.2 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
6,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Изяслав, ул. Шевченко, 16
349.4 км
Контейнер для забора кала тм 2B 30 мл №1
Экобинт
7,20
Экономия при брони: -0,40 грн
6,80 грн
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