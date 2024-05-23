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Lactofem® Суппозитории вагинальные с молочной кислотой суппозитории вагинальные, №7 - Запорожье (913370) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
350,99
Экономия: -56,86 грн
294,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (1)
356,05
Экономия: -51,41 грн
304,64 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (1)
329,05
Экономия: -25,70 грн
303,35 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (1)
358,16
Экономия: -48,18 грн
309,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 113
Всего: упаковка (1)
352,63
Экономия: -50,33 грн
302,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (2)
317,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
328,75
Экономия: -27,69 грн
301,06 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 42-Ш
Всего: упаковка (2)
318,12 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (1)
335,99
Экономия: -34,84 грн
301,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
360,08
Экономия: -49,26 грн
310,82 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
343,09
Экономия: -40,44 грн
302,65 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (2)
358,99
Экономия: -64,86 грн
294,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (1)
355,08
Экономия: -30,17 грн
324,91 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
357,94
Экономия: -48,33 грн
309,61 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Семафорная, 28
Всего: упаковка (1)
350,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 1
Всего: упаковка (1)
346,46
Экономия: -33,19 грн
313,27 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (1)
362,74
Экономия: -32,36 грн
330,38 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Столетова, 1
Всего: упаковка (1)
299,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 33
Всего: упаковка (1)
372,30
Экономия: -58,70 грн
313,60 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
346,92
Экономия: -35,68 грн
311,24 грн