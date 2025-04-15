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Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии (Cupping dry vacuum glass/polymer for statistical or kinetic vacuum therapy)
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии (Cupping dry vacuum glass/polymer for statistical or kinetic vacuum therapy)
Львов
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Доступно в 753 аптеках в Львов
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Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 16.04 после 15:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
1.3 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 16.04 после 16:00
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