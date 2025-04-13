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Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии (Cupping dry vacuum glass/polymer for statistical or kinetic vacuum therapy)
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии (Cupping dry vacuum glass/polymer for statistical or kinetic vacuum therapy)
Киев
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Доступно в 284 аптеках в Киев
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Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 16:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 16:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 45 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 16:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 16:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 18:00
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