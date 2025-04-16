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Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии (Cupping dry vacuum glass/polymer for statistical or kinetic vacuum therapy)
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии (Cupping dry vacuum glass/polymer for statistical or kinetic vacuum therapy)
Кривой Рог
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Доступно в 105 аптеках в Кривой Рог
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Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 17.04 после 16:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 17.04 после 16:00
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 17.04 после 16:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 17.04 после 16:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 17.04 после 15:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 17.04 после 15:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 17.04 после 15:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 17.04 после 15:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 17.04 после 15:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 17.04 после 15:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 17.04 после 15:00
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 17.04 после 20:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 17.04 после 17:00
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