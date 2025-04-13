Киев
О товаре
Цены
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии (Cupping dry vacuum glass/polymer for statistical or kinetic vacuum therapy)
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии (Cupping dry vacuum glass/polymer for statistical or kinetic vacuum therapy)
Харьков
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Доступно в 748 аптеках в Харьков
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 17:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 20:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 20:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 16.04 после 12:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 16.04 после 12:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 16.04 после 12:00
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 16.04 после 12:00
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 18:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 20:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 15.04 после 20:00
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню