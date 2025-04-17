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Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии (Cupping dry vacuum glass/polymer for statistical or kinetic vacuum therapy)
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии (Cupping dry vacuum glass/polymer for statistical or kinetic vacuum therapy)
Чернигов
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Доступно в 751 аптеках в Чернигов
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Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 19.04 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 19.04 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 19.04 после 15:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 19.04 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 19.04 после 15:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 19.04 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 19.04 после 17:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 19.04 после 15:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 19.04 после 15:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 19.04 после 15:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 19.04 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 19.04 после 15:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 19.04 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 19.04 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 19.04 после 16:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 19.04 после 16:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 19.04 после 16:00
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 19.04 после 16:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 19.04 после 15:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии терапевтические №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
488,10
грн
Забрать 19.04 после 15:00
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