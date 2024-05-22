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Банки сухие-вакуумные полимерно-стеклянные для проведения статической или кинетической вакуумной терапии универсальные d 50 мм, №8 - Харьков (914228) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Первая аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: универсальные (4)
1486,00 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: универсальные (5)
1534,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: универсальные (5)
1630,88 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: универсальные (5)
1490,24 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
1390,70 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
1390,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 17:00
1390,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
1390,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
1390,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
1390,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Опошня, ул. Победы, 2-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
1390,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:30
Опошня, ул. Панаса Мирного, 47
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
1390,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Диканька, ул. Медицинская, 42-А
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
1390,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Диканька, ул. Мазепы Ивана, 5
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
1390,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Ахтырский Путь, 121-Б
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
1390,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Мира, 9
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
1390,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Мира, 7
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
1390,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Бедного Александра, 16
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 19:00
1390,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 20:00
1390,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-23 - 18:00
1390,70 грн