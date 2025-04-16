Ирригатор ротовой полости стационарный Вега (Oral irrigator stationary Vega)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -110,00 грн
2997,00 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -110,00 грн
2997,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -104,00 грн
3003,00 грн
Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
4.2 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2700,00 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -104,00 грн
3003,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2431,45 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2700,00 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -132,00 грн
2975,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -132,00 грн
2975,00 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -132,00 грн
2975,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2700,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2700,00 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -104,00 грн
3003,00 грн
В городах рядом
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -132,00 грн
2975,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -110,00 грн
2997,00 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -110,00 грн
2997,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
128.1 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2700,00 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -132,00 грн
2975,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
131.5 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2700,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
131.6 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2700,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
228.4 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Экономия при брони: -72,00 грн
2479,00 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Экономия при брони: -72,00 грн
2479,00 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 177
246.2 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2443,05 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2445,07 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
248.1 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2425,61 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
248.5 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2424,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
248.8 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2436,59 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
249.6 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2421,37 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
249.9 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2336,61 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2425,46 грн