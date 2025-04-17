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Ирригатор ротовой полости стационарный Вега (Oral irrigator stationary Vega)
Ирригатор ротовой полости стационарный Вега (Oral irrigator stationary Vega)
Винница
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
111.9 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2420,30
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
194.8 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2436,76
грн
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Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2442,10
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
197.1 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2423,12
грн
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Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2439,58
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
200.5 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2427,17
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони:
-132,00 грн
2975,00
грн
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Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони:
-132,00 грн
2975,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
201.1 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони:
-110,00 грн
2997,00
грн
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Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони:
-110,00 грн
2997,00
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
201.7 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2420,12
грн
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Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2435,66
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
201.7 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2439,63
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
209.3 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Экономия при брони:
-72,00 грн
2479,00
грн
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Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Экономия при брони:
-72,00 грн
2479,00
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
215.6 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2424,76
грн
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Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2430,75
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Бандеры Степана, 49
221.0 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2883,10
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Королева Академика, 23-Б
226.6 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2591,83
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Оржев, ул. Заводская, 1
239.6 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2922,40
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
260.6 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Экономия при брони:
-24,00 грн
2527,00
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Луцк, просп. Возрождения, 13
279.6 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2961,60
грн
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Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2961,60
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:15
Луцк, ул. Кравчука, 38
281.0 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2942,00
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 16
281.5 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2942,00
грн
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Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2942,00
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Змиенец, ул. Левадная, 9
284.9 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2863,50
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
286.3 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Экономия при брони:
-72,00 грн
2479,00
грн
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Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Экономия при брони:
-72,00 грн
2479,00
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
348.9 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2420,57
грн
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Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2425,24
грн
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