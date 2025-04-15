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Ирригатор ротовой полости стационарный Вега (Oral irrigator stationary Vega)
Ирригатор ротовой полости стационарный Вега (Oral irrigator stationary Vega)
Львов
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Нововолынск, просп. Победы, 1
99.0 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3530,40
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Нововолынск, просп. Дружбы, 10
99.0 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2863,50
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Экономия при брони:
-72,00 грн
2479,00
грн
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Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Экономия при брони:
-72,00 грн
2479,00
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Змиенец, ул. Левадная, 9
136.4 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2863,50
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 16
138.8 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2942,00
грн
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Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2942,00
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:15
Луцк, ул. Кравчука, 38
139.6 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2942,00
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается через 53 мин
Луцк, просп. Возрождения, 13
140.5 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2961,60
грн
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Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2961,60
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Королева Академика, 23-Б
178.8 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2591,83
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Оржев, ул. Заводская, 1
180.5 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2922,40
грн
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Ровнолики
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Бандеры Степана, 49
181.6 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2883,10
грн
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Волыньфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Шацк, ул. Бандеры Степана, 29
183.7 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2541,20
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
218.1 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2420,30
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
463.0 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2436,76
грн
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Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2442,10
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
465.7 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2423,12
грн
Забронировать
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2439,58
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
467.2 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2420,12
грн
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Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2435,66
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
467.4 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2439,63
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
475.3 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони:
-132,00 грн
2975,00
грн
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Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони:
-132,00 грн
2975,00
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
475.6 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2427,17
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
476.3 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони:
-81,00 грн
3026,00
грн
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Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони:
-81,00 грн
3026,00
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
497.9 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2424,76
грн
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Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2430,75
грн
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