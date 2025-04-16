Ирригатор ротовой полости стационарный Вега (Oral irrigator stationary Vega)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2700,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2700,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2700,00 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -132,00 грн
2975,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Экономия при брони: -72,00 грн
2479,00 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Экономия при брони: -72,00 грн
2479,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -110,00 грн
2997,00 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -110,00 грн
2997,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2700,00 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -132,00 грн
2975,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, просп. Металлургов, 14
128.4 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2431,45 грн
Элитфарм
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
129.0 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2700,00 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -104,00 грн
3003,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
130.2 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -104,00 грн
3003,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -110,00 грн
2997,00 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -110,00 грн
2997,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
134.9 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -132,00 грн
2975,00 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -132,00 грн
2975,00 грн
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
136.4 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -132,00 грн
2975,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
137.4 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2700,00 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -104,00 грн
3003,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
138.5 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2700,00 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
194.0 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2551,00
Экономия при брони: -24,00 грн
2527,00 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
255.5 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2420,57 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2425,24 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
256.0 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2435,44 грн
Аптека низкие цены №1
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
308.1 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2425,61 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
308.6 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2424,11 грн
Аптека ваш консультант
Харьков, просп. Аэрокосмический, 177
309.1 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2443,05 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2445,07 грн