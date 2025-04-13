Ирригатор ротовой полости стационарный Вега (Oral irrigator stationary Vega)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2438,41 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2428,08 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2434,49 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2350,85 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2425,46 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2423,67 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2425,14 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 50 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2435,04 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2427,31 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2436,59 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2430,38 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2437,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
3.4 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2425,39 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2433,67 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
4.3 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2424,11 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.7 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2425,61 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 177
5.1 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2443,05 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2445,07 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
5.2 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2429,90 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
6.1 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2421,37 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
6.5 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2442,23 грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -104,00 грн
3003,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -110,00 грн
2997,00 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -110,00 грн
2997,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -132,00 грн
2975,00 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2975,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
251.3 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2431,45 грн
Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
252.3 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -104,00 грн
3003,00 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3003,00 грн