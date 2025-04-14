Ирригатор ротовой полости стационарный Вега (Oral irrigator stationary Vega)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -104,00 грн
3003,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Открыто
Закроется через 20 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -110,00 грн
2997,00 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -110,00 грн
2997,00 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2700,00 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -132,00 грн
2975,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, просп. Металлургов, 14
67.8 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2431,45 грн
Элитфарм
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
69.1 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2700,00 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -104,00 грн
3003,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
69.8 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -104,00 грн
3003,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -110,00 грн
2997,00 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -110,00 грн
2997,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
77.6 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -132,00 грн
2975,00 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -132,00 грн
2975,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
77.8 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2700,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
78.1 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2700,00 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -104,00 грн
3003,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
124.4 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2700,00 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
3107,00
Экономия при брони: -132,00 грн
2975,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
130.7 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2700,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 20 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
131.0 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2700,00 грн
Аптека ваш консультант
Харьков, просп. Аэрокосмический, 177
190.2 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2443,05 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2445,07 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 20 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
190.9 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2425,61 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 20 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
191.4 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2424,11 грн
Аптека оптовых цен
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
192.6 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2436,59 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
193.3 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2427,31 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 20 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
193.3 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2425,46 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2434,50 грн
Первая аптека
Открыто
Закроется через 20 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
193.6 км
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 W №1
Vega Technologies Inc.
2428,08 грн
Ирригатор ротовой полости стационарный тм "Vega" VT-2000 B №1
Vega Technologies Inc.
2434,49 грн