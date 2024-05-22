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Адаптер Longevita GEO061T-0610, №1 - Киев (912425) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 48-А
Всего: упаковка (1)
240,70 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Саксаганского, 101
Всего: упаковка (1)
231,10 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (1)
252,40 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мокрая, 20-А
Всего: упаковка (1)
231,10 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Головко Андрея, 4
Всего: упаковка (1)
240,70 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Бойчука Михаила, 19
Всего: упаковка (1)
249,50 грн
Будем здоровы вместе
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, наб. Русановская, 20
Всего: упаковка (1)
231,10 грн
Аптека для экономных
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 38
Всего: упаковка (1)
231,10 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каховская, 60
Всего: упаковка (1)
240,70 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Энтузиастов, 37
Всего: упаковка (1)
259,50 грн
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 26
Всего: упаковка (1)
252,40 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 16
Всего: упаковка (1)
252,40 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Юности, 6-А
Всего: упаковка (1)
249,50 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 28-Б
Всего: упаковка (1)
240,70 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миропольская, 11
Всего: упаковка (1)
235,00 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Верховного Совета, 31
Всего: упаковка (1)
249,50 грн
Аптека для економних
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Милютенко, 26
Всего: упаковка (1)
231,10 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
Всего: упаковка (1)
231,10 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 17-А
Всего: упаковка (1)
250,40 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Урловская, 30
Всего: упаковка (2)
249,50 грн