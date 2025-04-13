Киев
Бинт эластичный экстренной помощи Израильский бандаж (Emergency elastic bandage Israeli bandage)

Бинт эластичный экстренной помощи Израильский бандаж (Emergency elastic bandage Israeli bandage)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 17 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
392,66 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
392,66 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
381,92 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
381,72 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
392,66 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
384,22 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
3.9 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
381,12 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
382,51 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
4.0 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
382,65 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
383,97 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 4-А
6.1 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
383,12 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
6.5 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
382,39 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
6.9 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
382,78 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Азербайджанская, 8-Б
8.5 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
381,54 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Центральная, 21-Б
8.8 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
382,32 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 63/12
9.5 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
381,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
10.4 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
382,95 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 13
12.8 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
382,85 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 13
20.9 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
381,85 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Буча, ул. Полевая, 19
24.7 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
383,87 грн
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