Бинт эластичный экстренной помощи Израильский бандаж (Emergency elastic bandage Israeli bandage)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
3.1 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Космическая, 25
3.3 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Парталы Станислава, 17-Г
5.2 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 120
5.5 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
6.8 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
Дешево
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 19
10.4 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Великий Бурлук, ул. Парковая, 14-А
81.7 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
123.7 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком