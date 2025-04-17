Киев
Бинт эластичный экстренной помощи Израильский бандаж (Emergency elastic bandage Israeli bandage)

Бинт эластичный экстренной помощи Израильский бандаж (Emergency elastic bandage Israeli bandage)

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В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 13
114.3 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
381,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 63/12
119.2 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
381,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Азербайджанская, 8-Б
125.9 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
381,54 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
128.2 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
384,22 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
392,66 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
392,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
129.0 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
381,72 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 40 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
381,92 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Буча, ул. Полевая, 19
129.5 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
383,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
129.6 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
381,12 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 76-В
129.7 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
383,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
129.8 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
382,51 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
130.0 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
382,65 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 40 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.1 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
392,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
131.8 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
382,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Центральная, 21-Б
132.1 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
382,32 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
132.6 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
383,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 4-А
134.1 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
383,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
134.2 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
382,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 34
135.1 км
Бинт эластичный экстренной помощи "Израильский бандаж" 10 см х 3,6 м №1
Торговый Дом Алком
382,78 грн
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