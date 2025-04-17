Киев
Зонд дуоденальный с рентгеноконтрастной вставкой (Duodenal probe with radiopaque insert)

Зонд дуоденальный с рентгеноконтрастной вставкой (Duodenal probe with radiopaque insert)

Николаев (адрес не указан)
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Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
408.4 км
ЗОНД ДУОДЕНАЛЬНЫЙ С РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ ВСТАВКОЙ Fr 15 №1
Каммед
29,28
Экономия при брони: -1,12 грн
28,16 грн
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