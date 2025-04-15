Киев
Зонд дуоденальный с рентгеноконтрастной вставкой (Duodenal probe with radiopaque insert)

Зонд дуоденальный с рентгеноконтрастной вставкой (Duodenal probe with radiopaque insert)

Днепр (адрес не указан)
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Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
393.7 км
ЗОНД ДУОДЕНАЛЬНЫЙ С РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОЙ ВСТАВКОЙ Fr 15 №1
Каммед
29,24
Экономия при брони: -1,08 грн
28,16 грн
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