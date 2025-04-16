Пластырь на нетканой основе (Non-woven patch)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках в Кривой Рог
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Почтовый, 32/1
3.1 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 3-Г
4.3 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Космонавтов, 27
4.7 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Лисового, 11
6.8 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Оцерклевича Виктора, 5
7.1 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Покровская, 26
7.4 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, шоссе Николаевское, 6
7.8 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 5-А
8.0 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Мирного Панаса, 10
8.0 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 30
11.1 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 11
12.4 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
12.5 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Защитников Азовстали, 8
13.2 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт