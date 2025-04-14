Пластырь на нетканой основе (Non-woven patch)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Днепр
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Днепр, пер. Штурманский, 7
4.4 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Независимости, 16
4.9 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, шоссе Донецкое, 121
8.3 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
8.4 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Березинская, 25-Б
8.8 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Старозаводская, 1
9.0 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, ул. Янтарная, 79
9.5 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, просп. Героев, 37
10.2 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 51 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 111
10.8 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 21 мин
Каменское, ул. Дунайская, 41-Б
20.2 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 21 мин
Каменское, просп. Конституции, 19
21.7 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 21 мин
Каменское, ул. Мурахтова, 4
26.2 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Аптека твоей родини
Каменское, просп. Свободы, 62
26.4 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 3
26.5 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 51 мин
Каменское, просп. Свободы, 92-А
26.6 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Бажаемо здоровья
Каменское, ул. Вольная, 13
27.0 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт
Аптека твоей родини
Каменское, ул. Звенигородская, 11
27.7 км
Пластырь медицинский на нетканой основе 1,25 см х 500 см №1
Аргопласт
Пластырь медицинский на нетканой основе 2,5 см х 500 см №1
Аргопласт