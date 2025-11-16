Киев
Измеритель артериального давления и частоты пульса цифровой (Digital blood pressure and pulse rate monitor)
Запорожье
(адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 18.11 после 15:00
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 18.11 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 18.11 после 15:00
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1918,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 18.11 после 15:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 18.11 после 15:00
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 18.11 после 20:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 18.11 после 17:00
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 18.11 после 15:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 18.11 после 18:00
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 18.11 после 18:00
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1918,00
грн
Забронировать
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 18.11 после 17:00
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 18.11 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 18.11 после 17:00
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 18.11 после 17:00
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 18.11 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 18.11 после 16:00
Элитфарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
4.2 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 18.11 после 16:00
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
4.3 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 18.11 после 18:00
Показать еще
