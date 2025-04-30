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Измеритель артериального давления и частоты пульса цифровой (Digital blood pressure and pulse rate monitor)
Измеритель артериального давления и частоты пульса цифровой (Digital blood pressure and pulse rate monitor)
Львов
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Доступно в 112 аптеках в Львов
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Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 16:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 17:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 17:00
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 17:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 17:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 15:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 15:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 17:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 15:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 17:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 15:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 15:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 15:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 15:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
1.3 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 17:00
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