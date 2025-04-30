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Измеритель артериального давления и частоты пульса цифровой (Digital blood pressure and pulse rate monitor)
Измеритель артериального давления и частоты пульса цифровой (Digital blood pressure and pulse rate monitor)
Киев
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Доступно в 356 аптеках в Киев
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
2118,90
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
2118,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 16:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 17:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 15:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 17:00
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
2214,36
Экономия при брони:
-66,43 грн
2147,93
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 15:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 17:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 17:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 16:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 17:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 17:00
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
1.9 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
2214,40
Экономия при брони:
-66,43 грн
2147,97
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 17:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 01.05 после 19:00
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