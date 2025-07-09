Измеритель артериального давления и частоты пульса цифровой (Digital blood pressure and pulse rate monitor)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
2068,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
2058,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
2056,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 38 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
2153,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
2072,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
2070,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
2072,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
2068,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
2072,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
2.1 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
2069,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
2074,70 грн