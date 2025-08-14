Киев
Измеритель артериального давления и частоты пульса цифровой (Digital blood pressure and pulse rate monitor)
Чернигов
(адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 16.08 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 15.08 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 15.08 после 19:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 15.08 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 15.08 после 15:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 15.08 после 15:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 18.08 после 12:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 15.08 после 19:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 15.08 после 19:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 15.08 после 14:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 15.08 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 18.08 после 12:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 15.08 после 14:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 15.08 после 14:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 15.08 после 15:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 15.08 после 15:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 15.08 после 15:00
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 15.08 после 20:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 15.08 после 14:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
ИЗМЕРИТЕЛЬ ЦИФРОВОЙ АД И ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ UB 525 №1
A&D Company
1942,40
грн
Забрать 15.08 после 14:00
