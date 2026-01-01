Киев
О товаре
Цены
Катетер-отсасыватель оротрахеальный с вакуум-контролем (Orotracheal suction catheterwith vacuum control)
Катетер-отсасыватель оротрахеальный с вакуум-контролем (Orotracheal suction catheterwith vacuum control)
Киев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
В городах рядом
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Днепр, ул. Словацкого Юлиуша, 10
393.7 км
Катетер-отсасыватель оротрахеальный (аспирационный) с вакуум-контролем Fr 16 400 мм №1
Каммед
17,70
Экономия при брони:
-1,60 грн
16,10
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню