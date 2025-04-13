Киев (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1008,71
Экономия при брони: -48,53 грн
Аптека доброго дня
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1012,09
Экономия при брони: -51,91 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1038,58
Экономия при брони: -70,44 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1027,82
Экономия при брони: -67,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Константиновская, 71
2.9 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1002,73
Экономия при брони: -42,55 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Кирпы Георгия, 5
3.0 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
Аптека низких цен
Киев, просп. Лобановского, 196
4.9 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1031,31
Экономия при брони: -68,15 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
5.3 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1000,22
Экономия при брони: -40,04 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-Г
6.1 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1000,32
Экономия при брони: -40,14 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 9
6.2 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1040,70
Экономия при брони: -0,10 грн
1040,60 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
6.3 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1019,81
Экономия при брони: -59,63 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
6.4 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1019,33
Экономия при брони: -59,15 грн
Аптека шар@
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
6.4 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1008,14
Экономия при брони: -47,96 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
6.5 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1014,89
Экономия при брони: -54,71 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Щусева, 32
6.7 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
Аптека копейка
Киев, ул. Кирилловская, 166
6.7 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1022,22
Экономия при брони: -62,04 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Мира, 2/3
7.2 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
996,65
Экономия при брони: -36,47 грн
Аптека копейка
Киев, пер. Червиновский, 2-В
7.6 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1000,22
Экономия при брони: -40,04 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Героев Днепра, 30-А
8.1 км
Близан гель туба 50 г №1
Aristo Pharma
1026,57
Экономия при брони: -66,39 грн