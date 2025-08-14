Киев
Измеритель артериального давления автоматический электронный Парамед (Blood pressure meter automatic electronic Paramedic)



Винница (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Винница
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2115,67
Экономия при брони: -95,82 грн
2019,85 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2100,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2125,61
Экономия при брони: -105,76 грн
2019,85 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2100,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2100,00 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2100,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2136,17
Экономия при брони: -116,32 грн
2019,85 грн
1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
1780,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2136,78
Экономия при брони: -116,93 грн
2019,85 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, перек. Коцюбинского / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2144,49
Экономия при брони: -124,64 грн
2019,85 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2136,98
Экономия при брони: -117,13 грн
2019,85 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2120,94
Экономия при брони: -101,09 грн
2019,85 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2093,74
Экономия при брони: -73,89 грн
2019,85 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2100,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2091,71
Экономия при брони: -71,86 грн
2019,85 грн
