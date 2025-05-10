Киев
Измеритель артериального давления автоматический электронный Парамед (Blood pressure meter automatic electronic Paramedic)

Измеритель артериального давления автоматический электронный Парамед (Blood pressure meter automatic electronic Paramedic)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 131 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2146,12
Экономия при брони: -126,27 грн
2019,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2120,34
Экономия при брони: -100,49 грн
2019,85 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2093,95
Экономия при брони: -74,10 грн
2019,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2141,85
Экономия при брони: -122,00 грн
2019,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2101,66
Экономия при брони: -81,81 грн
2019,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2099,43
Экономия при брони: -79,58 грн
2019,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2150,79
Экономия при брони: -130,94 грн
2019,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2110,59
Экономия при брони: -90,74 грн
2019,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2120,13
Экономия при брони: -100,28 грн
2019,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2144,90
Экономия при брони: -125,05 грн
2019,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2163,17
Экономия при брони: -143,32 грн
2019,85 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2132,11
Экономия при брони: -112,26 грн
2019,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
1906,96 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2113,03
Экономия при брони: -93,18 грн
2019,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2139,42
Экономия при брони: -119,57 грн
2019,85 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2093,34
Экономия при брони: -73,49 грн
2019,85 грн
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