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Измеритель артериального давления автоматический электронный Парамед (Blood pressure meter automatic electronic Paramedic)
Измеритель артериального давления автоматический электронный Парамед (Blood pressure meter automatic electronic Paramedic)
Львов
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Доступно в 157 аптеках в Львов
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Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
1669,60
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2098,61
Экономия при брони:
-78,76 грн
2019,85
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
1669,60
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
1669,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
1669,60
грн
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Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2163,17
Экономия при брони:
-143,32 грн
2019,85
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2154,03
Экономия при брони:
-134,18 грн
2019,85
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
1669,60
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2100,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2100,00
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
1669,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
1669,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2100,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2100,00
грн
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D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
1836,10
грн
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