Измеритель артериального давления автоматический электронный Парамед (Blood pressure meter automatic electronic Paramedic)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 410 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
1663,20 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
1663,20 грн
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2100,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2100,00 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2253,61 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2108,97
Экономия при брони: -89,12 грн
2019,85 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2255,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2113,64
Экономия при брони: -93,79 грн
2019,85 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2136,78
Экономия при брони: -116,93 грн
2019,85 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2144,70
Экономия при брони: -124,85 грн
2019,85 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2136,98
Экономия при брони: -117,13 грн
2019,85 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2116,28
Экономия при брони: -96,43 грн
2019,85 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2166,62
Экономия при брони: -146,77 грн
2019,85 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2100,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2100,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2128,66
Экономия при брони: -108,81 грн
2019,85 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2132,72
Экономия при брони: -112,87 грн
2019,85 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00 грн