Измеритель артериального давления автоматический электронный Парамед (Blood pressure meter automatic electronic Paramedic)
Доступно в 124 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2100,00
грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2135,15
Экономия при брони:
-115,30 грн
2019,85
грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2016,00
грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2144,90
Экономия при брони:
-125,05 грн
2019,85
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2163,98
Экономия при брони:
-144,13 грн
2019,85
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2091,10
Экономия при брони:
-71,25 грн
2019,85
грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2386,35
Экономия при брони:
-119,60 грн
2266,75
грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
1812,40
грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2100,00
грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2130,28
Экономия при брони:
-110,43 грн
2019,85
грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
1812,50
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2142,87
Экономия при брони:
-123,02 грн
2019,85
грн
1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
1.1 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2016,00
грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2129,06
Экономия при брони:
-109,21 грн
2019,85
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2116,68
Экономия при брони:
-96,83 грн
2019,85
грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2100,00
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2115,06
Экономия при брони:
-95,21 грн
2019,85
грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2100,00
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2136,78
Экономия при брони:
-116,93 грн
2019,85
грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2098,21
Экономия при брони:
-78,36 грн
2019,85
грн
