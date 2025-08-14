Киев
О товаре
Цены
Измеритель артериального давления автоматический электронный Парамед (Blood pressure meter automatic electronic Paramedic)
Измеритель артериального давления автоматический электронный Парамед (Blood pressure meter automatic electronic Paramedic)
Чернигов
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка:
По расстоянию
Фильтр
Доступно в 53 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2131,50
Экономия при брони:
-111,65 грн
2019,85
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2378,15
Экономия при брони:
-111,40 грн
2266,75
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2108,76
Экономия при брони:
-88,91 грн
2019,85
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00
грн
Забронировать
1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Княжая, 33
0.5 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
1780,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2146,32
Экономия при брони:
-126,47 грн
2019,85
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2117,29
Экономия при брони:
-97,44 грн
2019,85
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2139,42
Экономия при брони:
-119,57 грн
2019,85
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2109,78
Экономия при брони:
-89,93 грн
2019,85
грн
Забронировать
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2165,00
Экономия при брони:
-145,15 грн
2019,85
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2099,43
Экономия при брони:
-79,58 грн
2019,85
грн
Забронировать
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2000,00
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Измеритель артериального давления автоматический электронный PARAMED Flagman №1
Shenzhen Jamr Technology
2148,55
Экономия при брони:
-128,70 грн
2019,85
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню