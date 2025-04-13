Киев
Емкость для забора мочи для мужчин Пластилаб (Urine collection container for men Plastilab)

Емкость для забора мочи для мужчин Пластилаб (Urine collection container for men Plastilab)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 283 аптеках в Киев
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 52 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
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