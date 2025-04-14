Киев
Емкость для забора мочи для мужчин Пластилаб (Urine collection container for men Plastilab)

Емкость для забора мочи для мужчин Пластилаб (Urine collection container for men Plastilab)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 98 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 6 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 6 мин
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 6 мин
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 6 мин
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 6 мин
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 6 мин
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 6 мин
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Емкость для забора мочи для мужчин Plastilab UM-100 1000 мл №1
Теспро
141,20 грн
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