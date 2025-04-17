Виснеурокс ЛФ (Visneurox LF)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Винница
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
673,50
Экономия при брони: -37,20 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
712,86
Экономия при брони: -93,19 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
717,05
Экономия при брони: -104,26 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
730,86
Экономия при брони: -125,56 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
663,10
Экономия при брони: -26,80 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Киевская, 62
1.8 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека бам
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
673,50
Экономия при брони: -37,20 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Васильковая, 9
2.2 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Подорожник
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
673,50
Экономия при брони: -37,20 грн
Аптека низкие цены №1
Винница, ул. Пирогова, 49
3.6 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека копейка
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
730,79
Экономия при брони: -94,16 грн
Подорожник
Винница, ул. Зодчих, 9
4.0 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
659,40
Экономия при брони: -23,10 грн
Аптека оптовых цен
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека копейка
Винница, ул. Келецкая, 66
5.7 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
721,60
Экономия при брони: -123,04 грн
Аптека оптовых цен
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
5.9 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека бам
Винница, шоссе Хмельницкое, 108-А
6.1 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
663,10
Экономия при брони: -26,80 грн
Аптека оптовых цен
Винница, просп. Юности, -
6.1 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА