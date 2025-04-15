Виснеурокс ЛФ (Visneurox LF)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,20 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
658,90
Экономия при брони: -16,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,20 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
755,77
Экономия при брони: -118,99 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
659,20
Экономия при брони: -17,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,20 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
670,70
Экономия при брони: -28,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
658,10
Экономия при брони: -16,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
652,60
Экономия при брони: -10,60 грн