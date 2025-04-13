Виснеурокс ЛФ (Visneurox LF)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 386 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
667,90
Экономия при брони: -26,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,20 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
734,37
Экономия при брони: -43,26 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
715,87
Экономия при брони: -24,94 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
712,26
Экономия при брони: -20,88 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,20 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
717,05
Экономия при брони: -85,35 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,20 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Виталюкс
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
667,90
Экономия при брони: -26,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
713,62
Экономия при брони: -87,38 грн