Виснеурокс ЛФ (Visneurox LF)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
717,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
717,10 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
626,00
Экономия при брони: -58,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
717,10 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
717,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
724,40
Экономия при брони: -119,46 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
750,07
Экономия при брони: -37,21 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
717,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
763,48
Экономия при брони: -158,54 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
718,95
Экономия при брони: -126,29 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
717,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
717,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
717,10 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
717,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
717,10 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
717,10 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
717,10 грн