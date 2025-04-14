Виснеурокс ЛФ (Visneurox LF)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
736,11
Экономия при брони: -23,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
721,05
Экономия при брони: -67,17 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,20 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
762,98
Экономия при брони: -81,68 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
720,97
Экономия при брони: -31,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,20 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
758,08
Экономия при брони: -45,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
765,60
Экономия при брони: -53,11 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шевченко, 161
2.0 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА