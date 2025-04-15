Виснеурокс ЛФ (Visneurox LF)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
733,06
Экономия при брони: -100,62 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
672,60
Экономия при брони: -35,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
717,12
Экономия при брони: -91,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
758,73
Экономия при брони: -46,31 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
724,68
Экономия при брони: -98,44 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
723,24
Экономия при брони: -89,59 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
743,96
Экономия при брони: -31,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
752,48
Экономия при брони: -40,04 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
752,60
Экономия при брони: -39,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
714,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Виснеурокс ЛФ раствор офтальмологический стерильный флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА