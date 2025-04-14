Измеритель артериального давления Пролайф (Blood pressure meter Prolife)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 407 аптеках в Одесса
D.s.
Одесса, ул. Ришельевская, 11
4.1 км
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
В городах рядом
D.s.
Николаев, просп. Мира, 2-Г
115.4 км
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
D.s.
Еланец, ул. Парковая, 4/1
160.7 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
D.s.
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
192.0 км
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
D.s.
Новый Буг, ул. Гагарина Юрия, 11/3
192.3 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
D.s.
Новый Буг, ул. Харчука, 5-А
192.9 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 42
229.3 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Народная аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
230.0 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Аптека интернет цен
Широкое, ул. Соборная, 92
236.3 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
250.9 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
251.9 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
252.0 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
252.7 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Народная аптека
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
253.8 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
254.9 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
255.0 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев-Земляков, 40
257.1 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
257.3 км
Измеритель артериального давления Prolife профессиональный №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA2 Basic AD №1
1800,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA5 Comfort №1
2400,00 грн
Измеритель артериального давления Prolife автоматический PA3 Backllight №1
2800,00 грн